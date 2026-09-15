Spacciavano cocaina in confezioni da pasticceria, 3 arresti nell’hinterland romano

ROMA (ITALPRESS) – Una confezione da pasticceria usata per nascondere oltre mezzo chilo di cocaina sottovuoto: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato a Valmontone, nel parcheggio di un’area commerciale, dove gli agenti del Commissariato di Colleferro hanno arrestato un 30enne, un 53enne e una 28enne, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori avevano posto sotto osservazione un’auto con targa straniera dopo averne notato i movimenti sospetti. Durante il controllo, il 30enne è stato visto prelevare dal veicolo una “sweet box” e un secondo involucro avvolto in materiale plastico, per poi consegnarli al conducente di un’altra auto che lo attendeva a pochi metri. Gli agenti hanno seguito la vettura e l’hanno fermata poco dopo: sotto il sedile del passeggero sono stati trovati i due pacchi, con la confezione da pasticceria contenente oltre mezzo chilo di cocaina e l’altro involucro con circa 6.000 euro in contanti. La coppia è stata quindi bloccata e perquisita. Nell’auto è stato trovato un pacchetto di patatine utilizzato come “cash box”, con quasi 4.000 euro, oltre a una piccola quantità di cocaina e altro denaro. Nell’abitazione del 53enne sono stati sequestrati due bilancini, piccole quantità di presunto hashish, materiale per il confezionamento e un manoscritto con nomi e pesi, ritenuto riconducibile alle partite destinate alla clientela. Tutti e tre sono stati arrestati e l’Autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’operato della Polizia di Stato.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).