Aggredisce la compagna, 52enne arrestato a Roma per maltrattamenti e lesioni

ROMA (ITALPRESS) – Una relazione sentimentale trasformata in una spirale di paura e violenza, con aggressioni fisiche anche dopo il rifiuto della donna di avere rapporti sessuali. È quanto ricostruito dalla Polizia nell’indagine che ha portato all’arresto di un 52enne di origini romene, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo gli investigatori del VI Distretto Casilino, la convivenza sarebbe stata segnata da una escalation di condotte aggressive, alimentate anche dall’abuso di alcol.

La violenza sarebbe culminata alla fine di agosto, quando, dopo una lite telefonica, la donna avrebbe chiesto a un’amica di raggiungerla a casa. Durante la notte, l’uomo l’avrebbe nuovamente aggredita, sottraendole anche il cellulare per impedirle di chiedere aiuto. Con il volto insanguinato, la vittima sarebbe riuscita a rifugiarsi nella stanza dell’amica. Le due donne avrebbero poi atteso che l’uomo uscisse dall’abitazione prima di rivolgersi alla Polizia. Il racconto della vittima, i riscontri degli investigatori e le testimonianze dell’amica hanno consentito di delineare il quadro indiziario alla base dell’ordinanza emessa dal Gip di Roma su richiesta della Procura. Il 52enne è stato rintracciato nel suo luogo di lavoro, una palestra nella zona sud-est della Capitale, e accompagnato negli uffici di Polizia. Per i maltrattamenti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per le lesioni il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).