Sottosegretario Rauti in visita al 61° Stormo, “Un’eccellenza nazionale e internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 61° Stormo è un’eccellenza dell’Aeronautica Militare, a vocazione sempre più internazionale: qui si formano le donne e gli uomini che difenderanno i nostri cieli e opereranno negli spazi aerei delle missioni internazionali, portando la tradizione nel futuro dell’Arma Azzurra. Lo Stormo ha una dimensione sempre più internazionale e integra standard pienamente interoperabili con Nato. La Scuola di Volo eroga corsi a piloti di Paesi alleati, partner e amici, contribuendo alla cooperazione e alla capacità congiunta nei contesti multinazionali”. Così il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, alla Scuola di Volo di Lecce-Galatina, centro nevralgico della formazione dei piloti destinati alle linee aerotattiche e ai principali teatri operativi. Durante la visita, il sottosegretario ha sottolineato che le Scuole di Volo sono “parte essenziale dell’identità dell’Aeronautica Militare e della Difesa italiana”.

Rauti ha definito il 61° Stormo “il cuore operativo della formazione fighter italiana”, richiamando la funzione dello Stormo nel contribuire alla prontezza operativa della Difesa e alla capacità di risposta nei diversi scenari di impiego. Rauti ha evidenziato che “Latina, Galatina e Decimomannu – come ultima fase di specializzazione – compongono una filiera moderna e pienamente integrata, un continuum coerente e di altissimo livello”.

Poi ha richiamato la complessità dello scenario strategico attuale, “segnato da instabilità, minacce multidimensionali e dalla pervasività della guerra ibrida: in questo scenario, il pilota non è solo un tecnico o un professionista: è un presidio di deterrenza, un attore chiave della nostra sicurezza nazionale, un punto di forza per l’Italia e per i nostri alleati; nel fianco Est della Nato, nel Mediterraneo allargato, nelle operazioni di pace e nei soccorsi umanitari. La prontezza operativa – ha concluso – è sempre più sinonimo di sicurezza, credibilità e responsabilità”.

