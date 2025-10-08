Sostenibilità, Mulino Bianco accelera sull’agricoltura rigenerativa

MANTOVA (ITALPRESS) - Un passo concreto per un impegno che guarda al futuro. Nasce in Italia "Buongrano", il primo biscotto con farina di grano tenero 100% da agricoltura rigenerativa. A portarlo nuovamente sulle tavole è Mulino Bianco che, come emerso nel corso di un press tour a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, entro il 2030 realizzerà tutti i propri prodotti con farine ottenute da pratiche agricole che aiutano a rigenerare il suolo e tutelano la biodiversità. La Carta del Mulino coinvolge oggi oltre 48.000 ettari coltivati da 1.800 agricoltori, 14 mulini esterni, 70 centri di stoccaggio e il mulino di proprietà Barilla. Con l’edizione 2025 il disciplinare rende l’agricoltura rigenerativa parte essenziale del modello produttivo nella filiera del grano tenero: un approccio che non solo riduce l’impatto ambientale dell’attività agricola in termini di CO2 eq , ma restituisce nuova vitalità alla terra. f38/fsc/gtr (Video in collaborazione con Mulino Bianco)