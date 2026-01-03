Sospetto in auto e perquisito a casa, trovati 4 kg di droga: 22enne arrestato a Roma

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 22enne romano, residente in Largo Guastalla, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’intervento è scattato nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia in servizio di controllo del territorio ha notato il giovane a bordo di un’auto, ferma nei pressi della sua abitazione, con un atteggiamento che ha destato immediato sospetto.

I militari hanno deciso di procedere a un controllo approfondito, estendendo la perquisizione dal veicolo all’abitazione del ragazzo. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: nella disponibilità del 22enne sono stati rinvenuti 3,8 chilogrammi di hashish, suddivisi in 36 panetti, e 66 grammi di cocaina, oltre a tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle dosi. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno trovato anche 875 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sequestrato. L’arresto del 22enne è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

