LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sono sei gli azzurri nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatta lunedì sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno – di nuovo aperto a tutti e con punti validi per il ranking mondiale dopo il pasticcio del 2022 – distribuirà un montepremi record: 44.700.000 sterline. Nella parte alta, presidiata da Carlos Alcaraz, vincitore al Queen’s, sono stati sorteggiati Cecchinato, Berrettini, Sonego e Arnaldi; in basso, con il 7 volte vincitore Novak Djokovic, sono capitati Sinner e Musetti, rispettivamente ottava e 14esima testa di serie. L’altoatesino esordirà contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 110 del ranking, per Musetti c’è invece il peruviano Juan Pablo Varillas (n.60). Marco Cecchinato (n.88) è stato sorteggiato contro il cileno Nicolas Jarry, 25esima testa di serie, derby tricolore tra Matteo Berrettini, numero 37 Atp, e Lorenzo Sonego, numero 40 Atp, col torinese che si è aggiudicato nettamente l’unica partita giocata quest’anno da Berrettini sull’erba, a Stoccarda. Infine Matteo Arnaldi, numero 78 Atp, dovrà vedersela con lo spagnolo Roberto Carballes Baena, numero 53 del ranking.

Sono 7 invece le azzurre in gara. Nella parte alta del draw, presidiata da Iga Swiatek, sono state sorteggiate Trevisan, Cocciaretto e Stefanini: in quella bassa, con Aryna Sabalenka, ci sono Paolini, Bronzetti, Errani e Giorgi. Martina Trevisan, numero 62 Wta, debutterà contro la spagnola Sara Sorribes Tormo (n.84) con la vincente di questo match che troverà al secondo turno – quasi sicuramente – Iga Swiatek. Elisabetta Cocciaretto (n.41) è stata sorteggiata contro la colombiana Camila Osorio (n.81) mentre Lucrezia Stefanini (n.110 e promossa dalle qualificazioni) esordirà contro l’estone Anett Kontaveit, numero 79 del ranking e all’ultimo torneo della sua carriera. Sfortunata Jasmine Paolini, numero 42 Wta, che ha “pescato” subito la ceca Petra Kvitova, numero 9 del ranking e del seeding, due volte campionessa a Wimbledon (2011 e 2014). Lucia Bronzetti, numero 65 Wta e in finale a Bad Homburg, dovrà vedersela con la rumena Jaqueline Cristian (n.133), per Sara Errani (n.80) c’è la statunitense Madison Brengle (n.114) mentre Camila Giorgi (n.67 Wta), troverà dall’altra parte della rete la neo-francese Varvara Gracheva (n.43).

