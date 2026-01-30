NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sorteggiati i playoff di Champions League. La Juventus giocherà contro il Galatasaray, l’Inter sfiderà il Bodo/Glimt, e per l’Atalanta ecco l’ostacolo Borussia Dortmund. Le tre italiane giocheranno in trasferta l’andata e in casa il ritorno. Queste le date: andata il 17 o il 18 febbraio, ritorno il 24 o il 25 febbraio.
