Sorpresi con armi e munizioni illegali, denunciati due bracconieri a Muravera

CAGLIARI (ITALPRESS) – Una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Muravera, mentre era impegnata in un ordinario servizio serale di vigilanza stradale nei pressi dell’ex colonia penale di Castiadas, ha notato un veicolo che, al buio, percorreva una strada interpoderale sterrata.

Gli agenti, insospettiti dalla sua presenza in un’area rurale isolata, priva di illuminazione e traffico veicolare, hanno intercettato il veicolo, sbarrandogli la strada dopo un primo tentativo di eludere i controlli.

I due soggetti a bordo del mezzo, entrambi residenti nel Comune di Burcei, da subito si sono mostrati in agitazione e nervosi e pertanto gli operatori hanno deciso di effettuare una perquisizione, anche sul veicolo. All’ interno di uno zaino è stata rinvenuta una carabina modificata con relativo munizionamento, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico, circostanza che ha fatto sorgere immediatamente il sospetto che i due soggetti fossero bracconieri.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio e alla loro residenza, col rinvenimento di un fucile da caccia con relativo munizionamento e una carabina illecitamente detenuti, e l’accertamento dell’assenza delle munizioni da questi precedentemente denunciate. I poliziotti hanno quindi proceduto al sequestro penale della carabina modificata, delle altre armi da fuoco e delle munizioni illecitamente detenute.

Inoltre, considerata la perdita dei requisiti di affidabilità legalmente previsti in capo ai due soggetti, sono state ritirate cautelarmente tutte le armi da questi precedentemente denunciate e regolarmente detenute.

I due soggetti sono stati inoltre denunciati all’Autorità Giudiziaria per il porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, alterazione di armi, porto abusivo di armi, detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché per la caccia in periodo di divieto generale. In totale i poliziotti hanno portato via sette fucili da caccia, due carabine, un puntatore laser, una torcia, un pugnale e un coltello a serramanico.

– Foto ufficio stampa Polizia –

(ITALPRESS).