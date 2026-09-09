Guardia di Finanza, nuova giornata di donazioni a Cagliari: oltre 100 sacche di sangue raccolte nel 2026

CAGLIARI (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno della Guardia di finanza di Cagliari a sostegno della donazione del sangue. L’8 settembre, nella caserma “Fin. M.A.V.M. Efisio Satta”, sede del Comando Regionale Sardegna, il personale delle Fiamme gialle ha partecipato a una nuova giornata di raccolta organizzata con l’ausilio dell’autoemoteca dell’Avis di Cagliari.

L’iniziativa arriva in un momento particolarmente delicato per la Sardegna, alle prese con la carenza di sangue segnalata nei mesi estivi dai centri trasfusionali dell’Isola. Alla raccolta hanno partecipato anche nuovi donatori, che per la prima volta hanno scelto di contribuire a un gesto di solidarietà destinato a sostenere le esigenze degli ospedali. Il bilancio dell’attività del Corpo è significativo: dall’inizio dell’anno sono state raccolte complessivamente oltre 100 sacche di sangue, grazie alla partecipazione del personale e all’attività del Gruppo Donatori Fiamme Gialle.

La raccolta si inserisce nel quadro del Protocollo d’Intesa tra il Comando Regionale e Avis Sardegna e punta a rafforzare la cultura della donazione e il contributo alla autosufficienza ematica regionale, riducendo la necessità per l’Isola di ricorrere ad approvvigionamenti di sangue ed emoderivati da altre regioni. L’obiettivo è incrementare ulteriormente le donazioni, consolidando un impegno che per le Fiamme gialle rappresenta una forma concreta di solidarietà e vicinanza alla collettività.

– Foto ufficio stampa GDF –

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