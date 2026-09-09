Rapina a mano armata in un ufficio postale nel Nuorese, bottino da oltre 35 mila euro

NUORO (ITALPRESS) – Tensione questa mattina a Gairo, dove un uomo ha fatto irruzione armato in un ufficio postale. La rapina è avvenuta in via della Libertà poco dopo le 8, quando l’uomo con il volto coperto è entrato nell’ufficio poco dopo l’apertura al pubblico. Il malvivente ha quindi costretto un impiegato a farsi consegnare il denaro presente in quel momento, oltre 35mila euro, allontanandosi poi a piedi e facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, che hanno avviato immediatamente le indagini e acquisito le immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

– foto IPA Agency –

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