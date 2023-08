MONZA (ITALPRESS) – Questa mattina il Questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, il Direttore Generale dell’Autodromo di Monza, Alfredo Scala, e il Direttore Operativo Sias, Umberto Andreoletti, hanno effettuato un sopralluogo dall’alto con elicottero del secondo reparto volo della Polizia di Stato di Malpensa, al fine di effettuare una ricognizione sullo stato di sicurezza delle aree che saranno interessate dal gran premio d’italia 2023, anche in ragione dei danni causati dal maltempo di fine luglio. Dall’esito della ricognizione aerea si è potuto riscontrare la messa in sicurezza non solo delle aree prospicienti alla pista ma anche di quelle che saranno interessate dal transito e dalla permanenza delle centinaia di migliaia di appassionati che raggiungeranno l’Autodromo di Monza in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Questura di Monza