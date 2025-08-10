Sonego al terzo turno di Cincinnati, fuori Cobolli. Oggi l’esordio di Paolini

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego accede al terzo turno del “Cincinnati Open”, settimo Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio.

L’azzurro, testa di serie numero 31, si è imposto per 6-3, 7-6 (4) sul belga Zizou Bergs (54). Al terzo turno il piemontese è atteso dallo statunitense Taylor Fritz (testa di serie numero 4), vittorioso con un duplice 6-4 sul connazionale Emilio Nava (105). Flavio Cobolli (testa di serie numero 15) invece è stato superato per 6-4, 3-6, 7-6 (5) dal qualificato francese Terence Atmane (136).

OGGI IL DEBUTTO DI PAOLINI

Jasmine Paolini debutta oggi, domenica, nel “Cincinnati Open”, WTA 1000 dotato di un montepremi di 5.152.599 dollari di montepremi di scena sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio.

La 29enne di Bagni di Lucca, n.9 del ranking e 7 del seeding, entra in gara direttamente al secondo turno contro la greca Maria Sakkari, n.65 WTA, che ha avuto la meglio per 6-3 3-6 6-2, sulla russa Kamilla Rakhimova, n.67 WTA, passata attraverso le qualificazioni.

La 30enne di Atene è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti con l’azzurra dopo il successo al terzo turno sulla terra di Madrid quest’anno (aveva vinto anche al secondo turno del Roland Garros 2021). Paolini da parte sua ha vinto l’unica sfida giocata sul cemento, al terzo turno di Dubai 2024 (quando poi Jasmine avrebbe vinto il titolo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).