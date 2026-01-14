Sondaggio, per il 50% degli italiani illegittima l’azione Usa in Venezuela

ROMA (ITALPRESS) – Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti, con un’azione militare, hanno catturato ed arrestato il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie, accusati di narcoterrorismo, corruzione e altri capi d’imputazione. Un’azione condotta “in solitaria” dagli USA e che ha generato diverse reazioni – anche rispetto ad una possibile violazione delle norme del diritto internazionale – sia a livello politico e istituzionale sia tra l’opinione pubblica.

Secondo un sondaggio di Only Numbers, oltre la metà dei cittadini italiani, infatti, considera l’intervento degli Stati Uniti in Venezuela un atto illegittimo, mentre a condividerne la scelta è quasi 1 italiano su 4. A livello politico l’elettorato si spacca tra i sostenitori dei partiti di opposizione fortemente in disaccordo con l’azione americana e quelli di maggioranza che, al contrario, propendono leggermente verso una condivisione di questa azione militare.

Considerando questi scenari e il pregresso delle azioni di Donald Trump, ad oggi due terzi della popolazione italiana ritiene che le politiche messe in atto dal presidente americano contribuiscano a rendere il mondo più instabile. Un’opinione che in questo caso, anche se con diversi gradi di coinvolgimento, viene condivisa in modo trasversale da destra a sinistra. Il sondaggio è stato realizzato da Only Numbers il 5 e 6 gennaio 2026 con metodologia CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– Foto screenshot Euroweek News –

(ITALPRESS).