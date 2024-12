MILANO (ITALPRESS) – Con il 66,8% Luca Zaia (ancora in crescita rispetto alla rilevazione precedente), presidente della Regione Veneto, è il Governatore più amato d’Italia. E’ quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. In seconda posizione Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Terzi gradino del podio per Marco Bucci, da poche settimane Governatore della Liguria. Quarto Michele De Pascale, da poco eletto presidente di Centrosinistra dell’Emilia Romagna, quinto Attilio Fontana, Governatore della Lombardia che batte di pochissimo Vincenzo De Luca (Campania). In ultima posizione Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. In fondo alla classifica anche Eugenio Giani, Toscana, Renato Schifani, Sicilia, Michele Emiliano, Puglia, e Vito Bardi, Basilicata. Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, risultano in leggero calo tutte le forze della maggioranza di Centrodestra. Scivolano anche Pd e M5S. Alleanza Verdi Sinistra conquista un pieno 6%. In rialzo i partiti minori.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma