ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala guidano la classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, rispettivamente col 69% e il 65% dei consensi. E’ quanto emerge dalla “Governance Poll delle Regioni” de “Il Sole 24 Ore”, il sondaggio sul consenso dei governatori di Regione e dei sindaci dei Comuni capoluogo. Tra i presidente di Regione, Bonaccini si piazza in testa con il 69%. Al secondo posto il veneto Luca Zaia, con il 68,5%, seguito dal terzo posto di Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) al 64 per cento. Nella classifica dei sindaci, al secondo posto troviamo Marco Fioravanti (Ascoli Piceno 64,5%) mentre terzo è Antonio De Caro (Bari 64%). I presidenti di Regione che hanno registrato la maggiore crescita di consensi dopo le loro elezioni sono Stefano Bonaccini (+17,6%) e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani (+8,9%).

