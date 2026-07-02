ROMA (ITALPRESS) – “Ricorre oggi il 33º anniversario della tragica battaglia avvenuta al Checkpoint Pasta di Mogadiscio. Il sacrificio del Sottotenente Andrea Millevoi, del Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e del Caporale Pasquale Baccaro rimane per l’Italia un esempio imperituro di coraggio, altissimo senso del dovere e assoluta fedeltà alla Patria”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“A trentatré anni dalla battaglia del Checkpoint Pasta, ricordiamo il Sottotenente Andrea Millevoi, il Sergente Maggiore Stefano Paolicchi e il Caporale Pasquale Baccaro, caduti durante la missione di pace in Somalia. Il loro coraggio e il loro sacrificio resteranno sempre nella memoria del Paese, come testimonianza di senso del dovere e amore per l’Italia. Ai loro familiari e a tutti i militari rimasti feriti, tra i quali il Tenente Colonnello Gianfranco Paglia, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Militare, rivolgo la mia sincera vicinanza”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

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