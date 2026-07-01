ROMA (ITALPRESS) – L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto sul Piano Casa. I voti favorevoli alla fiducia sono stati 106, quelli contrari 62 e le astensioni 2. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, diventa così legge.
“Il Senato approva in via definitiva il Piano Casa: dalle parole ai fatti”. Così su X il premier Giorgia Meloni, che posta anche il video del suo intervento al Meeting di Rimini del 2025 in cui annunciava proprio che il Governo avrebbe lavorato al Piano Casa.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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