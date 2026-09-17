Soluzioni innovative in agricoltura, la Regione investe sui gruppi operativi Pei-Agri

CATANZARO (ITALPRESS) – L’obiettivo è creare una sinergia strutturata a lungo termine per introdurre innovazioni radicali in ambito agricolo: da una maggiore connessione tra la ricerca e la pratica agricola, all’individuazione di soluzioni innovative da mettere in pratica, fino all’accelerazione dell’innovazione raccordando i fabbisogni del territorio con l’offerta scientifica. E quanto prevede l‘Avviso SRG01 “Sostegno ai gruppi operativi Pei-Agri”, nell’ambito del Complemento Strategico Regionale della Pac 2023-2027, pubblicato dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria che vede come beneficiari i Gruppi operativi (Go), ovvero aggregazioni di aziende agricole, ricercatori e consulenti che cooperano per risolvere uno specifico problema di filiera.

“Anche con questo bando, in piena strategia AKIS – spiega l‘assessore all’agricoltura Gianluca Gallo – vogliamo sostenere una collaborazione sempre più stretta tra aziende agricole, università e mondo della ricerca, perché l’innovazione diventi uno strumento concreto di competitività, sostenibilità e crescita per i nostri territori. Si vuole così favorire la nascita ed il rafforzamento di partenariati capaci di trasformare le conoscenze scientifiche in soluzioni concrete per le imprese e i territori rurali, attraverso progetti di innovazione orientati alle esigenze del comparto agricolo, agro-zootecnico, forestale e agroalimentare regionale”.

Per ciascun progetto è prevista una spesa ammissibile compresa tra 80 mila e 200 mila euro, con un’intensità del sostegno pari al 100% dei costi ammissibili approvati. Le risorse complessivamente disponibili ammontano a 2 milioni di euro e, qualora le richieste ammissibili superassero la dotazione prevista, il bando contempla la possibilità di incrementare le risorse Le domande di sostegno potranno essere presentate a fino al 16 ottobre 2026, attraverso la piattaforma informatica https://documentale.regione.calabria.it/portale/.

-Foto Regione Calabria-

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