CAGLIARI (ITALPRESS) – “Abbiamo mantenuto gli impegni. La gara per l’affidamento dei lavori per il completamento della Sassari-Alghero rappresenta l’ultimo miglio verso l’apertura dei cantieri per la realizzazione di un’opera strategica, attesa da tempo”. Lo dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas, che esprime soddisfazione per la pubblicazione nella Gazzetta europea da parte di Anas del bando per l’assegnazione dei lavori per la strada Sassari-Alghero. “Grazie al lavoro che abbiamo portato avanti e a un’intesa più forte con il Governo siamo riusciti a dare un nuovo impulso alla realizzazione delle grandi opere che necessitavano di trovare coperture finanziarie adeguate. Lo sviluppo della Sardegna – conclude il Presidente – non può prescindere da una rete viaria moderna e sicura, in grado di collegare in modo efficace tutta l’Isola e, in questo senso, la Sassari-Alghero rappresenta un tassello fondamentale verso questo traguardo”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).