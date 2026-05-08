Sassari, aggredisce la madre per soldi: arrestato

SASSARI (ITALPRESS) – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza un uomo accusato di maltrattamenti contro familiari o conviventi dopo l’aggressione alla madre avvenuta nella notte di mercoledì.

L’intervento è scattato in seguito a una richiesta di aiuto arrivata al numero unico di emergenza 112. Una volta raggiunta l’abitazione, i militari hanno raccolto il racconto della donna, che ha riferito di subire da settimane continue vessazioni da parte del figlio, tra offese, minacce e insistenti richieste di denaro, presumibilmente legate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’episodio più recente sarebbe degenerato dopo il rifiuto della madre di consegnare altro denaro: l’uomo l’avrebbe strattonata e colpita, danneggiando anche alcuni oggetti presenti in casa e provocando nella donna un forte stato di ansia e paura.

All’arrivo dei militari, il comportamento aggressivo dell’uomo sarebbe proseguito anche davanti agli operatori, che lo hanno arrestato. Su disposizione della Procura di Sassari, l’uomo è stato inizialmente trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma.

Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

(ITALPRESS).