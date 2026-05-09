Colpo all’Atm con l’escavatore, 4 arresti nel Nuorese

NUORO (ITALPRESS) – I carabinieri della Compagnia di Bitti, congiuntamente a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, dei Reparti Squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro e delle Compagnie di Nuoro, Siniscola, Tempio Pausania ed Ozieri, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Nuoro, a carico di quattro uomini tutti di nazionalità italiana, che sono accusati di rapina aggravata, ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi. L’indagine, scrivono i carabinieri di una nota, ha permesso di far luce sull’assalto ai danni dell’ufficio postale di Bitti il 2 settembre dello scorso anno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il gruppo aveva pianificato il colpo nei minimi dettagli: dopo aver rubato un escavatore e un furgone, i malviventi avevano utilizzato il mezzo d’opera per sradicare lo sportello ATM dalle mura dell’edificio, caricandolo poi sul furgone che, però, hanno incidentato mentre si davano alla fuga.

L’evento li ha costretti a rimodulare i propri piani ed hanno approfittato del trattore fornito da un complice per riappropriarsi dell’ATM e dileguarsi. Un’azione fulminea che aveva fruttato un bottino di circa 81.000 euro. L’attività investigativa non si è però fermata ai soli autori materiali della rapina. Contestualmente agli arresti, i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni locali e personali nei confronti di altri due soggetti collegati agli indagati. L’ intera operazione ha dato esito positivo, portando al sequestro di esplosivo, diversi metri di miccia, detonatori, un mitragliatore, diversi fucili e munizioni detenuti abusivamente, sostanze stupefacenti, banconote e refurtiva varia provento di furto, a conferma di un intreccio criminale che spazia dai reati contro il patrimonio allo spaccio di droga.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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