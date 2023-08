CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Presidente della Regione, Christian Solinas, e l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, parteciperanno all’incontro “Diabete, una grande sfida per la Sardegna”, in programma venerdì 1 settembre alle ore 17.00 al Grand Hotel in Porto Cervo (Cala Granu). Ospite principale dell’evento, a carattere tecnico-scientifico, sarà Camillo Ricordi, docente alla Miami University, medico e ricercatore tra i massimi esperti mondiali sul diabete e sui trapianti di isole pancreatiche.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).