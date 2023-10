CAGLIARI (ITALPRESS) – La Regione Sardegna è stata ammessa al finanziamento della linea PNRR 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) aggiudicandosi un importo progettuale per 2.373.876 euro. L’intervento che la Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT metterà in campo riguarda la realizzazione di 30 connettori dati con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. “La Giunta sta portando a compimento il percorso virtuoso intrapreso dall’inizio della legislatura verso l’innovazione e la digitalizzazione, in funzione di un’amministrazione regionale moderna ed efficiente, in grado di dare risposte certe e celeri ai cittadini e alle imprese”. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati favorisce l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. E’ definita all’articolo 50-ter, comma 2 del Codice dell’amministrazione digitale, del quale i soggetti pubblici si avvalgono per favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonchè la condivisione dei dati per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

“L’intervento – spiega l’assessore regionale degli Affari generali, Andreina Farris – si pone nell’ottica del continuo ammodernamento dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale, che punta alla condivisione con la Piattaforma Nazionale Dati in modo da consentire l’utilizzo certificato delle informazioni”.

