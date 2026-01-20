Sold-out la griglia per la seconda edizione del Trofeo Monomarca GSX-8R CUP

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki annuncia il tutto esaurito per la seconda edizione del Trofeo Monomarca GSX-8R CUP. Anche la griglia del 2026 è infatti sold out e vedrà schierate 40 moto alla partenza. I piloti saranno pronti a scendere in pista a partire dal 26 aprile prossimo e si sfideranno sui principali circuiti italiani in sella alla GSX-8R, appositamente allestita con l’esclusivo Kit Trofeo per la pista. Suzuki mette in palio per il vincitore della GSX-8R CUP una prestigiosa wild card per la MotoAmerica Twins Cup, da vivere nell’iconico circuito di Daytona.

Il pacchetto include piena operatività in pista con la partecipazione integrale al weekend di gara, dalle prove libere alle qualifiche fino al semaforo verde della gara ufficiale; il supporto tecnico Premium con l’utilizzo esclusivo di una Suzuki GSX-8R appositamente preparata, fornita direttamente da Suzuki per garantire il massimo della performance; vitto e alloggio inclusi per il pilota e un accompagnatore, permettendo di vivere l’atmosfera della Florida senza alcuna preoccupazione.

Il Trofeo Suzuki sbarca nei palcoscenici del CIV e della Coppa Italia, portando i piloti a sfidarsi sui migliori circuiti italiani. La prima gara si terrà il 26 aprile nel celebre circuito di Misano Adriatico, “Misano World Circuit Marco Simoncelli”, poi altri 4 appuntamenti: il 7 giugno a Imola, il 28 giugno al Mugello in occasione della Coppa Italia, il 26 luglio sarà la volta della Misano Racing Night, poi la chiusura a Vallelunga l’11 ottobre.

In palio un montepremi di oltre 35.000 euro con premi per ogni gara ai primi tre classificati (700 euro, set pneumatici Pirelli e coppa al primo, 500 euro, pneumatico posteriore Pirelli e coppa al secondo, 250 euro, pneumatico anteriore Pirelli e coppa al terzo) e ai primi 10 della classifica finale.

Detto della wild card per Daytona al vincitore, al secondo andrà uno scooter Burgman Street 125 Executive e un trofeo, al terzo 1.200 euro di sconto sull’iscrizione all’edizione 2027 (cedibile a terzi) e trofeo. Premi in denaro per gli altri set: 800 euro al quarto, 700 al quinto e così via fino a 200 euro per il decimo.

-Foto ufficio stampa Suzuki-

