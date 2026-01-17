Soccorsa un’escursionista bloccata sul Peschio delle Cornacchie

ROSINONE (ITALPRESS) – Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è stato attivato tramite il Numero Unico di Emergenza 112 per una romana 60enne bloccata sul Peschio delle Cornacchie, nel territorio di Campocatino, comune di Guarcino (FR). La richiesta di soccorso riguardava una donna rimasta bloccata lungo un canale di neve, dove si era portata in risalita ma senza più la possibilità di proseguire né di effettuare la discesa in sicurezza. La permanenza prolungata in un’area in ombra e le condizioni ambientali hanno determinato un principio di ipotermia.

Sul posto è intervenuta l’eliambulanza ARES 118 con a bordo l’équipe sanitaria e il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS. Contestualmente è stata attivata anche una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, in supporto alle operazioni. La donna è stata raggiunta, messa in sicurezza e recuperata mediante verricello. Successivamente è stata trasportata all’ospedale di Alatri per i controlli sanitari del caso, in considerazione del principio di ipotermia riscontrato. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

-Foto Soccorso Alpino Lazio –

(ITALPRESS).