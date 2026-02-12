Snowboard, SBX maschile: niente medaglia italiana, Sommariva eliminato in semifinale

LIVIGNO (ITALPRESS) – L’austriaco Alessandro Haemmerle è medaglia d’oro nello snowboard cross maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara disputata a Livigno. Beffato il canadese Eliot Grondin, medaglia di bronzo al connazionale Jakob Dusek. Lorenzo Sommariva è stato eliminato in semifinale, nella small final è arrivato quarto, piazzandosi in ottava posizione nell’ordine d’arrivo generale.

In precedenza Filippo Ferrari e Omar Visintin, bronzo nella stessa specialità a Pechino 2022, erano stati eliminati negli ottavi di finale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).