Snowboard, SBX maschile: niente medaglia italiana, Sommariva eliminato in semifinale

LIVIGNO (ITALPRESS) – L’austriaco Alessandro Haemmerle è medaglia d’oro nello snowboard cross maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara disputata a Livigno. Beffato il canadese Eliot Grondin, medaglia di bronzo al connazionale Jakob Dusek. Lorenzo Sommariva è stato eliminato in semifinale, nella small final è arrivato quarto, piazzandosi in ottava posizione nell’ordine d’arrivo generale.
In precedenza Filippo Ferrari e Omar Visintin, bronzo nella stessa specialità a Pechino 2022, erano stati eliminati negli ottavi di finale.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]