Smantellata una rete di spaccio a Latina, nove arresti

LATINA (ITALPRESS) - I Carabinieri del NAS di Latina hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare, di cui cinque in carcere e quattro agli arresti domiciliari, su mandato del G.I.P. del Tribunale di Latina e sotto il coordinamento costante della locale Procura della Repubblica. Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente all'operazione, i Carabinieri hanno sequestrato diversi elementi ritenuti di rilievo investigativo. In particolare, sono stati rinvenuti diverse circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e diverse dosi di marijuana, ricette mediche false prescriventi farmaci a base di ossicodone, varie confezioni di farmaci ad azione stupefacente, oltre a un telefono cellulare e un personal computer sui quali erano stati individuati file destinati alla redazione di prescrizioni contraffatte. Su un iPhone, invece, i militari hanno trovato immagini riconducibili a un documento d'identità falso, utilizzato presumibilmente per l'approvvigionamento illecito dei medicinali. tvi/mca3 Fonte video: Carabinieri