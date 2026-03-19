TORINO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Torino ha smantellato una banda criminale ritenuta responsabile di una serie di violente rapine che negli ultimi mesi avevano seminato il panico nelle zone della movida e del centro cittadino. L’operazione, condotta dalla Sezione “Falchi” della Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, si è conclusa con l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di quattro giovani di nazionalità egiziana. Le indagini hanno permesso di ricostruire tre specifici episodi di aggressione avvenuti tra i giardini “Sambuy” e il Parco del Valentino. Il modus operandi del gruppo era sistematico e brutale: le vittime venivano circondate, minacciate con coltelli e accecate con spray urticante per facilitare lo strappo delle collane d’oro e impedire ogni reazione o inseguimento.

A capo del gruppo è stato individuato un cittadino egiziano, già detenuto per reati analoghi, a cui è stato notificato il nuovo provvedimento in carcere. Fondamentale per l’identificazione dei complici è stata l’analisi dei filmati di videosorveglianza e i successivi riconoscimenti fotografici. Dalle attività investigative è emerso un dettaglio inquietante: alcuni componenti della banda erano particolarmente attivi sui social network, dove non esitavano a ostentare atteggiamenti di sfida e a esibire i proventi delle loro “imprese” criminali.

– foto screenshot video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).