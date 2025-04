Smantellata rete criminale nazionale dedita alle truffe agli anziani

GENOVA (ITALPRESS) - In corso una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato finalizzata allo smantellamento di una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. Crca 300 agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, e di numerose altre Squadra Mobili di tutta Italia, stanno dando esecuzione, dalle prime ore del mattino, a 77 misure cautelari di cui 22 custodie in carcere. trl/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)