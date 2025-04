LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Il tribunale sloveno di Celje ha assolto in primo grado l‘ex primo ministro Janez Jansa e altri due imputati dalle accuse di abuso d’ufficio e corruzione. Lo riporta il sito Index.hr. Jansa ha sempre respinto le accuse, definendole “un tentativo” di estromettere il leader del più grande partito di opposizione, il Partito democratico sloveno (Sds), dalla politica nazionale in vista delle elezioni generali del 2026. Jansa ha commentato oggi la sentenza dichiarando che “questa è una vittoria, ma la lotta non è finita”.

Centinaia di suoi sostenitori si sono radunati davanti al tribunale di Celje, sventolando bandiere della Slovenia e mostrando striscioni che accusavano “la magistratura di parte e corrotta”. L’ex primo ministro era sotto processo per il presunto coinvolgimento in un’operazione di compravendita effettuata nel 2005 che riguardava un lotto di terreno non edificabile all’interno del Parco nazionale del tricorno (Triglav). La pubblica accusa aveva chiesto due anni di reclusione per Jansa.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).