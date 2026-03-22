LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS/STA) – Alle 19:00 si sono chiuse le operazioni di voto in oltre 3.000 seggi in tutta la Slovenia per l’elezione dell’Assemblea Nazionale per la prossima legislatura quadriennale. La composizione della nuova legislatura sarà definita in tarda serata.
foto: IPA Agency
(ITALPRESS).
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