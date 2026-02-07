Slittino, Fischnaller in lotta per il podio: 3° dopo le prime due run

CORTINA (ITALPRESS) – Dominik Fischnaller è terzo al termine delle prime due run della prova di slittino maschile, valida per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: 1’46″124 (53″085 e 53″039) il tempo combinato del 32enne di Bressanone, che incamera un ritardo totale di 0″298 dal tedesco Max Langenhan, in testa con il record del tracciato di 1’45″826. Secondo l’austriaco Jonas Mueller (+0″162). Quinto l’altro azzurro Leon Felderer in 1’46″591, a 0″765 da Langenhan e a più di quattro decimi dal podio virtuale di Fischnaller. Qualificato anche Alex Gufler, che termina 18° in 1’47″769 a 1″943 dalla vetta. Domani, a partire dalle 17 la terza e la quarta run dove si assegneranno le medaglie.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).