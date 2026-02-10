Slittino, azzurre ai piedi del podio nel singolo: 4° posto per Hofer, quinta Robatscher. Vince la tedesca Taubitz

CORTINA (ITALPRESS) – Verena Hofer chiude quarta nella prova di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La 24enne di Bressanone chiude la quarta run con un tempo combinato di 3’31″645 mancando la medaglia di bronzo di soli 65 millesimi. Oro alla tedesca Julia Taubitz in 3’30″625, argento alla lettone Elina Bota (3’31″543) e bronzo alla statunitense Ashley Farquharson (3’31″582). Dietro Hofer c’è anche l’altra azzurra Sandra Robatscher, 30enne di Bolzano, nipote di Armin Zoggeler, direttore tecnico delle squadre nazionali di slittino, in 3’31″732.

“È difficile commentare. Tutti gli atleti danno il 100%, qualche volte va bene e qualche volta va male. Ho fatto quattro buone discese e sono anche contenta del mio risultato. Ora le emozioni sono tante, soprattutto con tutta la pressione che avevo addosso”. Così, in zona mista, un’amareggiata Verena Hofer commenta il quarto posto ottenuto nella prova di slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. “Sono molto felice e molto contenta. Penso di aver fatto una gara enorme, anche le mie avversarie hanno fatto buone gare. Le sensazioni sono positive, l’ultima run è stata ottima. Mi porterò con me questa esperienza, vedremo cosa mi riserverà il futuro. Ora mi godo solo il momento”, aggiunge Sandra Robatscher, quinta appena dietro Hofer.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).