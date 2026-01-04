KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Camille Rast vince lo slalom di Kranjska Gora, in Slovenia, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, interrompendo la striscia vincente di Mikaela Shiffrin, seconda. La svizzera difende la vetta acciuffata in prima manche e chiude in 1:40.20, precedendo di 14 centesimi la statunitense, leader della classifica generale, che aveva vinto i primi cinque slalom stagionali. Terza posizione per la svizzera Wendy Holdener (+1″83). Miglior risultato in carriera per Lara Della Mea col sesto posto (dopo il settimo in prima manche) a 2″35 dalla vetta, mentre Martina Peterlini si regala la decima posizione a 3”09, scalando tre posizioni. È diciottesima Giulia Valleriani (+4″34), più indietro Beatrice Sola (26°, +5″30) ed Emilia Mondinelli (27°, +5″50).

ORDINE D’ARRIVO

1. Camille Rast (Sui) in 1’40″20

2. Mikaela Shiffrin (Usa) a 0″14

3. Wendy Holdener (Sui) 1″83

4. Paula Moltzan (Usa) 1″97

5. Katharina Truppe (Aut) 2″20

6. Lara Della Mea (Ita) 2″35

7. Dzenifera Germane (Lat) 2″56

8. Emma Aicher (Ger) 2″69

9. Anna Swenn Larsson (Swe) 3″01

10. Martina Peterlini (Ita) 3″09

18. Giulia Valleriani (Ita) 4″34

26. Beatrice Sola (Ita) 5″30

27. Emilia Mondinelli (Ita) 5″50

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 823 punti

2. Camille Rast (Sui) 703

3. Alice Robinson (Nzl) 484

4. Julia Scheib (Aut) 460

5. Sofia Goggia (Ita) 428

6. Paula Moltzan (Usa) 422

7. Emma Aicher (Ger) 413

8. Lara Colturi (Alb) 402

9. Sara Hector (Swe) 372

10. Lindsey Vonn (Usa) 350

16. Lara Della Mea (Ita) 217

23. Laura Pirovano (Ita) 163

34. Elena Curtoni (Ita) 107

51. Asja Zenere (Ita) 63

57. Martina Peterlini (Ita) 53

58. Nicol Delago (Ita) 51

63. Roberta Melesi (Ita) 44

91. Giulia Valleriani (Ita) 13

95. Ilaria Ghisalberti (Ita) 12

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).