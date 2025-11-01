SkinLongevity Magazine – Puntata dell’1/11/2025

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella venticinquesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Elisabetta Perosino, dermatologa e membro del Direttivo ISPLAD, e Chiara Lovati, dermatologa dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. Il progetto "Chirurgia senza Barriere" e l'ecografia in dermatologia gli argomenti al centro della puntata. mgg/gsl