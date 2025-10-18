SkinLongevity Magazine – Puntata del 18/10/2025

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventiquattresima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Corinna Rigoni, presidente e fondatrice dell'Associazione Donne Dermatologhe Italia, e Giuseppe Micali, direttore della Clinica Dermatologica del Policlinico Universitario di Catania. La dermatologia al femminile e l'alta tecnologia, come il bio-imaging, al centro della puntata. sat/gsl/azn