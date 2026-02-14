Skeleton, Fumagalli chiude al quattordicesimo posto. Oro Flock

MILANO (ITALPRESS) – Alessandra Fumagalli e Valentina Margaglio lontane dalle medaglie nello skeleton ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Le azzurre chiudono rispettivamente 14esima e 16esima al termine della quarta run con un distacco di 3″26 e 3″89 dall’oro dell’austriaca Janine Flock (3’49″02). Argento e bronzo sono delle tedesche Susanne Kherer (+0″30) e Jacqueline Pfeifer (+0″44).
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]