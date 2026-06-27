ROMA (ITALPRESS) – Atterrato in Venezuela il primo velivolo dell’Aeronautica Militare con a bordo le squadre italiane impegnate nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita dal sisma. Nel frattempo pronto secondo velivolo dell’Aeronautica Militare per trasporto di ulteriore personale e squadre specializzate Vigili Del Fuoco con tende autoportanti e personale che completerà il modulo TAST dei VVF: supporto logistico e cartografico per la base italiana sul campo. Come disposto dal Ministro Guido Crosetto, prosegue il supporto della Difesa in coordinamento con Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.

– Foto Ministero della Difesa –

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