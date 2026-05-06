Sisma Friuli, Meloni “Modello di ricostruzione migliore mai visto in Italia”

GEMONA DEL FRIULI (ITALPRESS) - Dopo la scossa del 6 maggio 1976 "il tempo della paura e del dolore durò poco e fu breve, perchè si fece largo un altro sentimento, l'orgoglio. Non c'era tempo per piangere e commiserarsi, bisognava agire, bisognava reagire". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento a Gemona del Friuli al Consiglio regionale straordinario in occasione della commemorazione per il 50esimo anniversario del terremoto. "Dove molti sarebbero stati sconfitti dalla disperazione, i friuliani no - ha aggiunto -: i friulani fecero la propria mossa, si rimboccarono le maniche, si misero al lavoro e decisero che avrebbero fatto rinascere questa terra dalle macerie che l'avevano sfigurata. Lo fecero in un modo che divenne modello per l'Italia intera, il modello Friuli, il miglior modello di ricostruzione post sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi". sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)