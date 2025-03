Sisma, Castelli “Grande lavoro di squadra, ora pensiamo al futuro”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo racconto è anche e soprattutto una strategia riferita a quelle aree interne appenniniche che vivono tre crisi contestuali: la crisi sismica, quella demografica e quella ambientale. Una strategia rivolta a tutte le aree interne d'Italia che possono guardare al futuro con più convinzione se mettono insieme tutto ciò che serve per dire ai nostri ragazzi: non andate via, rimanete perché non è penalizzante vivere in questi posti carichi di storia e bellezza ma anche di possibile competitività". Così il commissario straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, in occasione della presentazione del suo libro "Mediae Terrae" in Senato. xb1/tvi/mca2