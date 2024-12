LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Anche Malta si è unita a diversi Paesi europei sospendendo le richieste di asilo per i siriani, dopo la caduta dell’ex presidente Bashar al-Assad.

Il ministero dell’Interno ha affermato che l’Agenzia per la protezione internazionale, responsabile delle richieste di asilo, ha “temporaneamente sospeso il processo delle richieste di asilo pendenti e quelle nuove per la protezione internazionale da parte di cittadini siriani”. Il ministero ha affermato che l’Agenzia “continuerà a valutare la situazione in evoluzione con l’obiettivo di riprendere l’elaborazione di tali richieste nel più breve tempo possibile” e di aver preso la decisione per “valutare adeguatamente la situazione in evoluzione, poichè al momento non è possibile valutare adeguatamente le ragioni dei richiedenti per cercare protezione internazionale”.

La Ong Syrian Solidarity a Malta ha espresso la sua preoccupazione. “Vorremmo ricordare alla comunità internazionale che molti siriani a Malta hanno messo radici profonde: abbiamo figli nati a Malta, aziende che operano qui e forti legami familiari e sociali con questo Paese”, si legge nella dichiarazione. Il presidente della Ong ha detto che la popolazione siriana a Malta è aumentata da poche centinaia prima del conflitto civile nel 2011 a circa 6.500 nel 2022.

