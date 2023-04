BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Salta il derby italiano valido per i quarti di finale del “Barcelona Open Banc Sabadell”, Atp 500 da 2.722.480 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Lo hanno annunciato sui social gli organizzatori del torneo, spiegando che Jannik Sinner, quarta testa di serie e numero 8 del mondo, è indisponibile a causa di un infortunio. Con il ritiro dell’altoatesino, dunque, Lorenzo Musetti, numero 20 del ranking e 9 del tabellone, accede direttamente alle semifinali. “E’ triste dovermi ritirare dalla partita di oggi, a Barcellona. Mi sento male da qualche giorno ormai. Oggi il problema è peggiorato e non riesco a giocare”. Così, su Instagram, Jannik Sinner. “Mi prenderò un po’ di tempo per riposare e cercherò di farmi trovare pronto per le prossime partite. Grazie per tutto il vostro sostegno e buona fortuna a Lorenzo per il proseguimento del torneo”, ha aggiunto il numero uno del tennis italiano.

Non sono chiari il tipo e l’entità del problema fisico accusato dall’azzurro. Ieri, in conferenza stampa, dopo il match contro Nishioka aveva detto: “Alla gamba non ho problemi. Ho giocato molte partite ultimamente e ho avuto i crampi”. Oggi, invece, ha alzato bandiera bianca. Nel suo mirino adesso i Masters 1000 di Madrid e di Roma.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com