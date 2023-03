MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale nel “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Nella notte italiana il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, ha superato al terzo turno il bulgaro Grigor Dimitrov, 21esima forza del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. Tra l’azzurro ed i quarti di finale c’è il russo Andrey Rublev, numero 6 del tabellone. Negli ottavi anche il russo Danil Medvedev (4), che ha beneficiato del ritiro dello slovacco Alex Molcan, mentre il norvegese Casper Ruud (3) si è arreso per 3-6 6-4 6-4 all’olandese Botic van de Zandschulp.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

