Sinner rivela: “Mi sono operato alle tonsille, ho perso molto peso”

MILANO (ITALPRESS) – “Lavoro ogni giorno cercando di mettere massa muscolare. Qualche settimana fa ho tolto le tonsille e ho perso molto peso. Forse si vede dal viso, è piuttosto asciutto. Ho fatto tutto ora, cercando di tornare ancora più forte di prima e speriamo che sia stata la decisione giusta”. Lo ha rivelato Jannik Sinner nel corso di una puntata di ‘Jannik Sinner Unfiltered’, la serie realizzata in collaborazione con Allianz e pubblicata sul canale YouTube di Sinner. Uno sguardo dietro le quinte della sua vita fuori dal campo: le sue abitudini, la sua mentalità e le persone che lo circondano. Questo episodio è dedicato alla riabilitazione: le sedute di fisioterapia, il lavoro di potenziamento muscolare e il percorso, fatto di pazienza e impegno, per tornare in campo.

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