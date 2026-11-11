LBA, Gherardini “Attivi e flessibili per attrarre gli investitori”

TORINO (ITALPRESS) – In occasione del Social Football Summit 26, in svolgimento all’Allianz Stadium di Torino, il presidente LBA Maurizio Gherardini è stato tra gli ospiti del panel “L’evoluzione della Sport Industry, l’innovazione come leva di crescita per Federazioni, Leghe e Club”. “Sta diventando sempre più cruciale non tanto il sapere quanta gente ti segue, ma chi è che ti segue. La raccolta dei data, e l’esplorazione dei punti di contatto con la tua fanbase, attraverso tutte le piattaforme che costituiscono l’offerta digitale, sono fondamentali per coinvolgere il tifoso. E conseguentemente valorizzare le opportunità che possiamo mettere a disposizione degli sponsor, lavoro nel quale il ruolo svolto da Infront, quale nostro Advisor, rappresenta un driver importante”, ha detto Gherardini.

“Solo gli investimenti nell’ecosistema digitale possono creare ricchezza, che però non deve essere analizzata solo in termini di ritorno economico. Ho avuto la fortuna di poter vedere con qualche anno di anticipo, nella mia esperienza NBA, quello che ora accadendo da noi – ha aggiunto il numero uno della LBA – Le potenzialità ci sono, ad esempio come LBA stiamo esplorando il mercato estero in maniera diversa rispetto al passato, non dobbiamo fossilizzarci sull’introito ma sulla visibilità a livello globale”.

“Il mondo del basket sta vivendo cambiamenti forse epocali, è un momento stimolante e frizzante, figlio di nuovi investimenti ed investitori. Solo nei prossimi mesi se ne potranno capire le traiettorie, tra la progettualità di Euroleague e quella di NBA Europe. Da parte nostra dobbiamo essere attivi e flessibili, è l’unico modo per essere attraente agli occhi di chi vuole investire – ha concluso il suo intervento Gherardini – È uno sforzo non indifferente, cambiare mentalità e la cultura, di Lega come dei Club, assieme agli strumenti già in uso. LBATV sta evolvendo raccontando non solo le partite ma lanciando nuovi contenuti, per trasmettere immagine e passione che ogni singolo territorio può proporre e creare. E di tutto questo beneficeranno anche le leghe domestiche, attraverso uno snodo cruciale per la sostenibilità dei Club, quello degli impianti: dopo Tortona, arrivano Bologna, Cantù e Venezia, la sfida delle nuove case sarà saperle trasformare in risorse”.

– Foto ufficio stampa LBA –

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