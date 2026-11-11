L’Italia sfida i Bleus, Mancini “La Francia tra le più forti al mondo”

MILANO (ITALPRESS) – Conferme e miglioramenti, per poter continuare a crescere, ma anche per poter tentare la qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha presentato la sfida di domani sera contro la Francia, a San Siro: “Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare, poi visto che abbiamo 7 punti abbiamo due partite per poterci qualificare, all’inizio questo risultato era anche un po’ insperato”.

Il ct ha analizzato la sfida dell’andata terminata 1-1: “A Parigi abbiamo fatto una buona partita anche nei momenti in cui dovevamo difendere, la Francia ci ha messo un po’ lì, ci sono state delle cose migliorabili, speriamo che domani si possa migliorare su quegli aspetti. La partita di andata è stata difficile – ha proseguito -, noi siamo stati bravi a difendere nel primo tempo senza concedere troppo, nel secondo Donnarumma ci ha salvato in un paio d’occasioni, quella di domani sarà una partita diversa, dobbiamo sapere che giocheremo contro una delle squadre più forti al mondo”.

Mancini è poi intervenuto parlando del tabù San Siro, dove l’Italia ha perso le ultime tre gare: “Nell’ultima partita che ho giocato qui da ct ho vinto, ho un bel ricordo, era contro l’Inghilterra, speriamo anche domani di giocare una buona partita”.

Spazio anche alle assenze della Francia come quella di Kylian Mbappè: “Io direi di non rischiare Mbappé, poi ha la Champions è giusto che possa recuperare bene – ride il ct -, ma la Francia ha talmente tanti attaccanti, difficile dire chi sia meglio che giochi, hanno 5-6 attaccanti uno meglio dell’altro. Se viene un raffreddore a Olise stanotte va bene, ma è bello fare queste partite, giocarsi qualcosa d’importante: dobbiamo cercare di vincere la partita, di migliorare quanto fatto nelle prime uscite”.

Il commissario tecnico ha risposto anche a chi gli chiedeva se la linea Mancini – con la convocazione di molti giovani – sarebbe stata soltanto per la competizione o anche per le qualificazioni agli Europei 2028: “Tutti volevano i giovani, leggevo solo questo, mi sembra anche giusto e logico, se una squadra si deve ricostruire è giusto dare spazio ai giovani. Proveremo a chiamarli tutti, poi se ci sono partite in cui poter dare la possibilità anche ai più esperti lo faremo. Magari in certe partite ci serviranno giocatori con maggior esperienza, in questo momento l’obiettivo è far crescere i giovani e farli stare con noi”.

Sulla situazione legata invece alla presidenza della Figc, Mancini non si è sbilanciato: “Dobbiamo pensare alla partita, ci sarà un’altra partita importante anche domenica col Belgio, queste ora sono le cose importanti”.

In conferenza è intervenuto anche Riccardo Calafiori: “Credo che lo stadio pieno ci aiuterà, non si può prendere alla leggera una partita del genere, giochiamo prima domani, poi vediamo quella di domenica col Belgio. Si è sempre detto che era un po’ presto per vedere grossi cambiamenti, ma cominciare con risultati positivi aiuta. Domani sarà un test importante. All’andata è stata una partita tosta, era importante uscirne a testa alta. Domani ci sono tante cose positive che ci permetteranno di arrivare alla partita più consapevoli”.

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