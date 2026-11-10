Sinner “Periodo più difficile? No, la mia carriera è ancora lunga”

MILANO (ITALPRESS) - "Periodo più difficile della mia carriera? Si sa che ci sono momenti sì e momenti no, la carriera è ancora lunga, quello che stiamo provando a fare è di proteggere quella parte lì, non lo valuto il momento più difficile". Lo ha dichiarato Jannik Sinner a margine dell'evento "Be Like Sinner" alla Torre Allianz, a Milano, in merito al suo infortunio e al suo ritorno in campo. "L'unico controllo che ho è quando sono su un campo da tennis, su quello che posso riuscire a fare. Per riprendere il controllo prima c'è tanta preparazione, non è che se domani mi sento meglio torno subito in campo. Ci sono tante cose messe insieme, ci vorrà ancora un pò". pia/ari/gtr