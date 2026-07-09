Wimbledon, venerdì è il giorno di Sinner-Djokovic: sarà il 2° match dalle 14.30 dopo Zverev-Fery

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Pubblicato da poco l’ordine di gioco di domani di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell’All England Tennis Club di Londra. Torna in azione per le semifinali Jannik Sinner.

L’azzurro, campione in carica, affronterà il serbo Novak Djokovic nel secondo match in programma sul Campo Centrale a partire dalle 14.30 italiane. Sarà la rivincita della semifinale dello scorso anno del Major britannico, dove si impose l’altoatesino per 6-3 6-3 6-4. Apriranno la giornata dedicata alle semifinali maschili, invece, sempre sul Centrale, alle 14.30, il tedesco Alexander Zverev e il britannico, beniamino del pubblico locale, Arthur Fery.

Quella di domani sarà la dodicesima sfida fra Sinner e Djokovic. Nei precedenti conduce per 6-5 il 24enne italiano, che ha vinto cinque degli ultimi sei confronti (compresa la semifinale di Wimbledon del 2025). L’ultimo scontro diretto, però, è stato ad appannaggio del 39enne serbo, che si è imposto in rimonta in cinque set nella semifinale degli Australian Open di quest’anno.

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