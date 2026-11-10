Sinner “Cobolli alle Finals di Torino? Farà delle ottime cose”

MILANO (ITALPRESS) - "Consiglio a Cobolli? Deve viversi questa situazione, è un'emozione molto importante, molto diversa da tutti gli altri tornei perché inizi semplicemente con un top 8 al mondo come prima partita quindi devi giocare subito bene". Lo ha dichiarato Jannik Sinner, intervenuto a margine dell'evento "Be like Sinner" alla Torre Allianz, a Milano, parlando della qualificazione alle Atp Finals di Torino di Flavio Cobolli. "Sono contentissimo per lui, so quanto un italiano ci tiene a giocare questo torneo, sono sicuro che farà delle ottime cose". pia/gm/gtr