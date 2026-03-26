Sinner batte Tiafoe in due set e vola in semifinale al Miami Open

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner va in semifinale al “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium (con montepremi totale pari a 9.415.725 dollari). Il 24enne altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto ai quarti Frances Tiafoe, 19esima testa di serie, per 6-2 6-2 dopo in un’ora e 11 minuti di gioco. Sinner affronterà in semifinale il vincente del match fra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]